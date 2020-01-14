هدف مروان ضمن الأفضل في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا
الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 20:07
كتب : FilGoal
تواجد هدف مروان محسن مهاجم الأهلي في شباك بلاتينوم الزيمبابوي ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
الحساب الرسمي لـ "كاف" نشر فيديو يضم أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة جاء خلالها هدف التعادل للأهلي خارج قواعده.
وجاء الهدف الأول للكونغولي جاكسون موليكا الذي سجل الهدف الثاني لصالح مازيمبي في شباك بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.
كما تواجد هدف الأنجولي داني وهدفه من ركلة حرة مباشرة لصالح بترو أتليتكو الأنجولي في شباك الوداد المغربي.
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أفضل الأهداف 🔝— CAF - AR (@caf_online_AR) January 14, 2020
أجمل ما سُجل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا! 🔥 #TotalCAFCL pic.twitter.com/e8xW2DZ59m
وعاد الأهلي من خارج قواعده بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 جعل الفريق في المركز الثاني خلف النجم الساحلي صاحب الـ 9 نقاط ومتفوقا على الهلال السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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