بيكيه يودع فالفيردي في رسالة مؤثرة

نشر جيرارد بيكيه لاعب برشلونة رسالة وداعية مؤثرة لمدربه السابق إرنستو فالفيردي.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

برشلونة أقال فالفيردي بعد عامين ونصف من تدريب الفريق، وعوّضه بـ كيكي سيتيين.

بيكيه غرّد عبر تويتر موجها حديثه إلى فالفيردي:

"تترك الفريق في صدارة الترتيب بعد الفوز بالدوري مرتين خلال عامين. كان من الشرف العمل معك وآمل أن تسير أمورك على ما يرام. دائما ما يكون من الرائع مرور أشخاص مثلك في حياتنا. أعطيك عناقا كبيرا أيها المدرب".

Te vas dejando al equipo líder y ganando 2 Ligas en 2 años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú. Un fuerte abrazo míster. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 14, 2020

وتوج فالفيردي بـ4 ألقاب خلال عامين ونصف من قيادته برشلونة، لكنه رحل عقب السقوط في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

وكان فالفيردي قد نشر رسالة مطولة ودع فيها أفراد برشلونة وجماهيره.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة بعد تولي سيتيين.. هل يستمر بيكيه؟

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