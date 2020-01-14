بيكيه يودع فالفيردي في رسالة مؤثرة

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

بيكيه - فالفيردي - برشلونة

نشر جيرارد بيكيه لاعب برشلونة رسالة وداعية مؤثرة لمدربه السابق إرنستو فالفيردي.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

برشلونة أقال فالفيردي بعد عامين ونصف من تدريب الفريق، وعوّضه بـ كيكي سيتيين.

بيكيه غرّد عبر تويتر موجها حديثه إلى فالفيردي:

أخبار متعلقة

راديو كاتالونيا: برشلونة ينهي إجراءات إقالة فالفيردي الثلاثاء برشلونة ينشر خطاب فالفيردي الوداعي: سأتمنى لكم كل حظ العالم راديو كاتالونيا: برشلونة حدد بديل فالفيردي بالفعل "فشل في التقاط الصورة".. رسميا – برشلونة يقيل فالفيردي ويعلن بديله

"تترك الفريق في صدارة الترتيب بعد الفوز بالدوري مرتين خلال عامين. كان من الشرف العمل معك وآمل أن تسير أمورك على ما يرام. دائما ما يكون من الرائع مرور أشخاص مثلك في حياتنا. أعطيك عناقا كبيرا أيها المدرب".

وتوج فالفيردي بـ4 ألقاب خلال عامين ونصف من قيادته برشلونة، لكنه رحل عقب السقوط في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

وكان فالفيردي قد نشر رسالة مطولة ودع فيها أفراد برشلونة وجماهيره.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة بعد تولي سيتيين.. هل يستمر بيكيه؟

اقرأ أيضا:

سيتيين يتحدث عن تحوله من مصاحبة الأبقار إلى تدريب برشلونة

الإسماعيلي يتحدث عن حقيقة المفاوضات مع صالح جمعة

بيان من سسكا صوفيا ردا على مفاوضات الأهلي مع مهاجمه

مدرب منتخب اليد يكشف عن خطة عمله

البدري يسافر لمتابعة المحترفين

جيرارد بيكيه برشلونة إرنستو فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

هندرسون أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2019 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيتيين يبحث عن إنجاز غائب عن برشلونة منذ 91 عاما 23 دقيقة | أوروبا
ثنائية إينسيني تحجز مقعدا لـ نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا 42 دقيقة | أوروبا
بيان - الاتحاد المصري: توقيع عقود السوبر المصري الأربعاء 57 دقيقة | مصر
الجنايني لـ في الجول: من حق البدري السفر لمتابعة المحترفين ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - طبيب المنتخب يشرح ما هى إصابات الغضروف ومدة علاجها ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك