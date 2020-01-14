هندرسون أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2019

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

هندرسون - إنجلترا - السويد

فاز جوردان هندرسون بجائزة أفضل لاعب أفضل لاعب لـ منتخب إنجلترا لعام 2019.

قائد ليفربول الإنجليزي تفوق على رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي الذي حل ثانيا وهاري كين الذي جاء ثالثا في عملية التصويت.

لاعب الوسط البالغ 29 عاما لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة، كما وصل لـ 50 مباراة دولية أثناء مباراة مونتينجرو في مارس الماضي.

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وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.

وفاز قائد الريدز بـ 3 ألقاب في 2019، إذ رفع كأس دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويعد واين روني الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 مرات يليه كل من ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وهاري كين برصيد لقبين.

ويعد آدم لالانا آخر لاعب من ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا عام 2016.

وأصبح ليفربول في رصيده 4 جوائز خلف مانشستر يونايتد برصيد 5 جوائز ومتفوقا على تشيلسي برصيد 3 جوائز.

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