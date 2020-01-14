لوائح كاف توضح: موقف الهلال من أزمة المجال الجوي.. والتزام هام على الأهلي

بعد إغلاق المجال الجوي السوداني، صار أمام الاتحاد السوداني لكرة القدم أسبوعا لتغيير مكان مباراة الهلال مع الأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حال استمرت الأزمة.

قناة العربية الحدث أشارت إلى إغلاق السودان لمجالها الجوي بعد اضطرابات داخلية شهدت إطلاق نار على أحد مباني المخابرات السودانية، الأمر الذي قد يهدد وصول الأهلي لخوض مباراة الأول من فبراير المقبل، المقررة في أم درمان.

وتقول لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن مباريات دور المجموعات، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي، يتم تحديدها من لجنة الأندية في كاف بالتشاور مع الاتحادات الأهلية.

ولكن، تتيح اللوائح أن مكان المباراة يمكن تغييره إذا حصلت لجنة الأندية على سبب مقنع واستثنائي لتغييره.

وتجبر لوائح كاف الفريق الزائر، الأهلي في هذه الحالة، إعلام الاتحاد الأهلي المستضيف (السودان) وكاف، بموعد وصول الفريق وفندق الإقامة قبل 14 يوما من المباراة، أي يوم السبت المقبل، لتفادي تغريم الفريق 3000 دولار.

لوائح كاف أيضا توضح أنه في حال تعذر إقامة المباراة في إحدى الدول بسبب ظرف أمني، تحدد اللجنة المنظمة لدوري الأبطال مكانا آخر لخوض المباراة.

لذا، من المنتظر أن يستعلم مسؤولي الأهلي عن الموقف الأمني الحالي في السودان، لإعلام كاف والاتحاد السوداني بموعد وصول الفريق قبل يوم السبت المقبل، فيما سيكون من مسؤولية الجانب السوداني التأكد من إمكانية إقامة المباراة في ظل الظرف الأمني الحالي في الخرطوم.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك للجونة - عودة شيكابالا

"انتقال صالح جمعة للإسماعيلي فكرة مستبعدة"

اتجاه في الزمالك للإبقاء على بوطيب

مهاجم مرشح للأهلي إلى سيركل بروج

برشلونة ينشر خطاب فالفيردي الوداعي