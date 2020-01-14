غيابات كثيرة في صفوف يونايتد قبل مواجهتي وولفرهامبتون وليفربول

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - ليفربول

يعاني مانشستر يونايتد من غيابات كثيرة قبل مواجهتي وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي وليفربول في الدوري.

يحل الذئاب ضيوفاً على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء في الكأس، قبل أن يذهب الشياطين الحمر لملعب أنفيلد في قمة الدوري الأحد المقبل.

وقال أولي جونار سولشاير لقناة ناديه: "ربما يكون لدينا الفريق نفسه الذي خاض مواجهة نورويتش الأخيرة في الدوري".

أخبار متعلقة

كلوب: قلت للاعبي ليفربول لا يمكننا الكذب على أنفسنا كلوب يوضح موقف الثلاثي المصاب من اللحاق بمواجهة يونايتد بعد مسيرة حافلة.. محمد سيسوكو يعلن اعتزاله سكاي: كلوب يرفض عرض روما لضم شاكيري

وأضاف المدرب النرويجي "إريك بايلي يلعب حاليا، وهو قريب من استعادة لياقته، لكن مازال الوقت مبكراً للحكم عليه".

وعاد بايلي إلى المشاركة في فوز فريق دون 23 عاماً على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، بجانب تيم فوسو-مينساه، على أن يواصل التأهيل في مواجهة ودية ضد شباب شيفيلد وينزداي يوم الثلاثاء.

يبدو أن أشلي يونج سيغيب مجدداً، بينما تحوم الشكوك حول لوك شاو عقب شكواه من آلام في أوتار الركبة. مشاركة خيسي لينجارد أيضاً غير مؤكدة بسبب المرض.

يتعين على أولي اتخاذ قراره بشأن ما إذا كان سيريح ماركوس راشفورد استعدادا لصدام ليفربول ومباراة الدور المقبل في الكأس حال الوصول له أمام ترانمير روفرز أو واتفورد يوم الأحد 26 يناير.

كما تأكد غياب الثلاثي بول بوجبا وسكوت مكتوميناي وماركوس روخو عن لقاء وولفرهامبتون.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك للجونة - عودة شيكابالا

"انتقال صالح جمعة للإسماعيلي فكرة مستبعدة"

اتجاه في الزمالك للإبقاء على بوطيب

مهاجم مرشح للأهلي إلى سيركل بروج

برشلونة ينشر خطاب فالفيردي الوداعي

مانشستر يونايتد ليفربول وولفرهامبتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

فضل: تطبيق الـ VAR مخاطرة.. وتغيير تصميم قميص المنتخب 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناجي مازحا: هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟ "مش متأكد" 54 دقيقة | الدوري المصري
ثاني الصفقات الشتوية.. سموحة يضم الأوغندي نسيبامبي ساعة | الدوري المصري
مهاجم الأهلي - رابيد فيينا لـ في الجول: نرحب ببيع أليو بادجي ولكننا نمتلك أكثر من عرض ساعة | مصر
مورينو: إقالة فالفيردي؟ بعدما حدث معي لا يفاجئني شيء في كرة القدم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك