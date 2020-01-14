غيابات كثيرة في صفوف يونايتد قبل مواجهتي وولفرهامبتون وليفربول

يعاني مانشستر يونايتد من غيابات كثيرة قبل مواجهتي وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي وليفربول في الدوري.

يحل الذئاب ضيوفاً على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء في الكأس، قبل أن يذهب الشياطين الحمر لملعب أنفيلد في قمة الدوري الأحد المقبل.

وقال أولي جونار سولشاير لقناة ناديه: "ربما يكون لدينا الفريق نفسه الذي خاض مواجهة نورويتش الأخيرة في الدوري".

وأضاف المدرب النرويجي "إريك بايلي يلعب حاليا، وهو قريب من استعادة لياقته، لكن مازال الوقت مبكراً للحكم عليه".

وعاد بايلي إلى المشاركة في فوز فريق دون 23 عاماً على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، بجانب تيم فوسو-مينساه، على أن يواصل التأهيل في مواجهة ودية ضد شباب شيفيلد وينزداي يوم الثلاثاء.

يبدو أن أشلي يونج سيغيب مجدداً، بينما تحوم الشكوك حول لوك شاو عقب شكواه من آلام في أوتار الركبة. مشاركة خيسي لينجارد أيضاً غير مؤكدة بسبب المرض.

يتعين على أولي اتخاذ قراره بشأن ما إذا كان سيريح ماركوس راشفورد استعدادا لصدام ليفربول ومباراة الدور المقبل في الكأس حال الوصول له أمام ترانمير روفرز أو واتفورد يوم الأحد 26 يناير.

كما تأكد غياب الثلاثي بول بوجبا وسكوت مكتوميناي وماركوس روخو عن لقاء وولفرهامبتون.

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