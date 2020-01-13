رئيس ستيوا بوخارست: أرلم جنويري سيذهب إلى السعودية

أقاويل عديدة مختلفة. هل ينتقل أرلم جنويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني إلى الأهلي؟ الإجابة قد تكون نعم ولكن هل المقصود الأهلي المصري أم أهلي جدة السعودي؟ هذا هو السؤال الأهم.

قناة ديجي سبورت الرومانية كشفت في تقرير حصري لها اقترب المهاجم الفرنسي أرلم جنويري من الانتقال لـ الأهلي.

في البداية لم يوضح التقرير الروماني، أي أهلي هو المقصود. هل الأهلي المصري أم السعودي أم غير ذلك من الأساس.

ولكن بعد ذلك وفي تقرير آخر كشفت القناة اقتراب صاحب الـ 31 من الدوري السعودي، وهو ما يؤكد بأن المقصود هو أهلي جدة.

رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني أكد بالفعل التقارير التي تشير لرحيل مهاجمه، بل وأكد أن الرحيل سيكون للسعودية.

وقال جيجي بيكالي: "نعم، أرلم سيرحل إلى السعودية".

وأضاف في تصريحاته مع (ديجي سبورت): "النادي قدم عرضا بقيمة 1.5 مليون يورو ولكننا طلبنا الحصول على 2 مليون يورو".

وأتم "علينا الانتظار لمعرفة كيف ستتم الأمور بشكل رسمي في النهاية".

الفرنسي أرلم جنويري انتقل إلى ستيوا بوخارست قادما من دينامو بوخارست في 2017.

وسجل صاحب الـ 31 عاما 6 أهداف هذا الموسم وصنع مرة خلال ظهوره في 16 مباراة.

منذ انضمامه لـ ستيوا، شارك أرلم في 110 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 51 هدفا وصناعة 6.

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