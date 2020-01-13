المصري: حسام حسن؟ كل الثقة والدعم لـ جهاز إيهاب جلال.. وموقف الصفقات الجديدة

شدد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري على ثقة المجلس بالكامل في الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

المصري خسر أمام بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

خسارة خرجت معها بعض الأقاويل حول رحيل إيهاب جلال، قبل أن يصدر النادي بيانا رسميا لنفي ذلك. (طالع التفاصيل)

وقال طارق هاشم: "إيهاب جلال مستمر معنا بشكل طبيعي، بل ومجلس الإدارة اتفق على تمديد عقد المدرب لعام آخر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "أطالب جماهير المصري بالالتفاف حول الفريق والجهاز الفني في الانكسار قبل الانتصار".

وعقب عضو مجلس إدارة نادي المصري على (قد يكون رحيل حسام حسن من تدريب سموحة، هو سبب انتشار الأقاويل حول إقالة إيهاب جلال) قائلا: "إبراهيم وحسام حسن محترمان للغاية ورحلا دون أي أزمة وفي النهاية أي اختلافات كانت تحدث كانت مجرد وجهات نظر".

وأردف "ولكن كل ثقتنا الكاملة في الجهاز الفني لإيهاب جلال. نحن لا نحاسب بالقطعة".

وتطرق طارق هاشم للحديث عن صفقات المصري، قائلا: "المصري يحتاج 3 صفقات. صانع ألعاب وثنائي في قلب الدفاع".

وكشف "لجنة التعاقدات تسير بالفعل في ملف الصفقات الجديدة ولكن لن نذكر أي أسماء الآن".

وتجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة بعدما خسر مرتين من بيراميدز، ويحتاج لانتصار وحيد لضمان التأهل في الكونفدرالية وذلك بعد تعادل إينوجو رينجرز أمام نواذيبو بهدف لكل فريق.

على المستوى المحلي، يحتل المصري المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة أسوان يوم الخميس في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

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