مران الزمالك - راحة لـ زيزو ومشاركة ثلاثي الناشئين في التدريبات الجماعية

حصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم الاثنين بإذن من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب بسبب معاناته من نزلة برد، ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 13 الدوري المصري.

وأدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الألعاب الرياضية وفقا لبرنامج بدني وتأهيلي لمعالجة الإرهاق.

بينما شارك ثلاثي الناشئين هاني رشدي وأحمد عيد وحسين فيصل في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لتصعيد عدد من المتميزين بقطاع الناشئين للتدريب مع الفريق والاستعانة بهم.

وخصص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وتواجد محمود زيزو لاعب وسط الفريق بالتدريبات لمؤازرة اللاعبين، وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على أخر التطورات الخاصة بحالته بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها خلال الفترة السابقة.

ويخوض الزمالك تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء في الحادية عشر ظهرا بمقر النادي ويعلن الجهاز الفني بعدها قائمة الفريق استعدادا للسفر إلى الجونة.

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