الملعب التونسي لـ في الجول: مبينزا أوقف مفاوضات أمريكا وينتظر الأهلي وبيراميدز

قال جلال بن عيسى رئيس نادي الملعب التونسي إن مهاجمه الكونغولي جي مبينزا أوقف مفاوضات انتقاله إلى أمريكا، في انتظار عرضين مصريين في يناير الجاري.

وتحدث عيسى لـFilGoal.com: "مبينزا كان قريبا من الانتقال إلى أمريكا ولكنه أوقف المفاوضات".

وشدد "اللاعب في انتظار عرضين مصريين، وعرض أوروبي آخر، لكن اللاعب متحمس للعب في مصر وبالتحديد في دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عيسى عن العرضين المنتظرين، حيث قال إنه ينتظر عرضا من الأهلي وآخر من بيراميدز.

مبينزا من مواليد 2000، ويمكن قيده تحت السن في الدوري المصري دون احتسابه كاستبدال.

وفي هذا الموسم في الدوري التونسي، سجل مبينزا 6 أهداف في 12 مباراة ويحتل وصافة هدافي البطولة.

وانتقل مبينزا للملعب التونسي في 2018، بعد اللعب لعدة أندية كونغولية وسجل مع الفريق إجمالا 11 هدفا في 26 مباراة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

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