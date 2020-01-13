الملعب التونسي لـ في الجول: مبينزا أوقف مفاوضات أمريكا وينتظر الأهلي وبيراميدز

الإثنين، 13 يناير 2020 - 12:53

كتب : فادي أشرف

جي مبينزا - الأهلي وبيراميدز

قال جلال بن عيسى رئيس نادي الملعب التونسي إن مهاجمه الكونغولي جي مبينزا أوقف مفاوضات انتقاله إلى أمريكا، في انتظار عرضين مصريين في يناير الجاري.

وتحدث عيسى لـFilGoal.com: "مبينزا كان قريبا من الانتقال إلى أمريكا ولكنه أوقف المفاوضات".

وشدد "اللاعب في انتظار عرضين مصريين، وعرض أوروبي آخر، لكن اللاعب متحمس للعب في مصر وبالتحديد في دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة

رئيس الهلال يهاجم صدقي ويعلن خطوته المقبلة ضده ويعلق على "ما حدث بسبب الأهلي" صدقي يفتح النار: لست صغيرا ليتهمني الهلال بالتواطؤ مع الأهلي مصدر في الأهلي لـ في الجول: مصدومون من بيان الهلال السوداني

وكشف عيسى عن العرضين المنتظرين، حيث قال إنه ينتظر عرضا من الأهلي وآخر من بيراميدز.

مبينزا من مواليد 2000، ويمكن قيده تحت السن في الدوري المصري دون احتسابه كاستبدال.

وفي هذا الموسم في الدوري التونسي، سجل مبينزا 6 أهداف في 12 مباراة ويحتل وصافة هدافي البطولة.

وانتقل مبينزا للملعب التونسي في 2018، بعد اللعب لعدة أندية كونغولية وسجل مع الفريق إجمالا 11 هدفا في 26 مباراة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

اقرأ أيضا

إقالة فالفيردي أقرب من ذي قبل

نيمار يستعد لطوكيو

تطورات ملف الأهلي واستاد السلام

الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

صدمة في الأهلي من بيان الهلال السوداني

الأهلي جي مبينزا مهاجم الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بحضور وزير الرياضة ونخبة من نجوم الكرة.. قرعة بطولة الصيد للناشئين بجوائز نصف مليون جنيه 32 دقيقة | مصر
الصليبي يضرب مدافع يوفنتوس 32 دقيقة | أوروبا
ميلان يستعير سيمون كاير من إشبيلية 35 دقيقة | أوروبا
سكاي: لاعب وسط بنفيكا يصل لندن للانضمام إلى توتنام 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد ناجي: سلمت الشناوي لـ الأهلي "تشطيب فنادق" 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر يطير إلى تونس الثلاثاء من أجل بطاقة طوكيو ولقب الأمم ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك