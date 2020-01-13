طبيب منتخب مصر يوضح سبب إصابات أكيليس.. وكيفية الوقاية

الإثنين، 13 يناير 2020 - 16:33

كتب : أحمد العريان

محمد أبو العلا

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الدور في هذه الحلقة حول وتر أكيليس، أحد أقوى أوتار الجسم.

أبو العلا يشرح سبب حدوث إصابات وتر أكيليس، وكيفية الوقاية منها حيث قال: "هي إصابة لها علاقة أكبر بالأحمال، حيث من الصعب أن تحدث الإصابة بالارتطام المباشر".

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وأردف "هي إصابة تحدث بشكل أكبر للمدافعين والحراس لأنهم يؤدون حركات بها قفز أكثر من غيرهم".

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طبيب المنتخب محمد أبو العلا وتر أكيليس

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