رئيس الإنتاج: مواجهة الأهلي مبكرا أثرت علينا.. ونفاضل بين صفقتين

الإثنين، 13 يناير 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

يرى أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي إن مواجهة فريقه مبكرا في الدوري أمام الأهلي أثرت عليه.

وصرح عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنهينا الدور الأول من الموسم الماضي في المركز الثالث، وتراجعت النتائج في الدور الثاني، وحظنا أننا واجهنا الأهلي مبكرا هذا الموسم وخسرنا بنتيجة كبيرة، ثم تعرضنا لخسارة خاطفة أمام المقاولون العرب، وتعثرنا أمام بيراميدز".

وعن التعادل مع وادي دجلة اليوم في الجولة 13 من بطولة الدوري، أشار "كنا الأفضل والأقرب للفوز، المباراة كانت في أيدينا، لذا عقدت جلسة مع اللاعبين للتنبيه على ضرورة استغلال أنصاف الفرص".

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وواصل أشرف عامر "لولا عدم التوفيق واضاعة الفرص السهلة، لقفز الفريق للمركز الخامس".

وشدد "كلي ثقة في اللاعبين والجهاز الفني، وأن القادم سيكون أفضل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن صفقات الشتاء، مشيرا "تعاقدنا مع أحمد علي ظهير أيمن الجونة، وهناك اتجاه لضم لاعب وسط أو قلب دفاع".

وتعادل الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ووصل الإنتاج الحربي للنقطة 18 في المركز السادس بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة.

ولم يخسر الإنتاج منذ الـ 21 من شهر أكتوبر الماضي بعدما سقط أمام بيراميدز.

بعد السقوط أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 8 مباريات ولم يخسر. تعادل 6 مرات وخسر مرتين.

على الجانب الآخر، وصل وادي دجلة للنقطة التاسعة ليستمر في المركز قبل الأخير.

دجلة الذي انتصر أمام سموحة الجولة الماضية، تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم فشل في تحقيق انتصاره الثالث في الدوري.

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