رسميا – مانوليفيتش يرحل عن تدريب الوداد

الإثنين، 13 يناير 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

زوران مانيلوفيتش

رحل زوران مانوليفيتش عن تدريب الوداد البيضاوي المغربي بعد انفصاله بالتراضي مع الإدارة.

وصرّح المدرب الصربي: "أشكر إدارة ولاعبي وجمهور الوداد، كانت فترة إيجابية رغم المشاكل التي واجهها الفريق".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع le360 المغربي: "الفريق في المركز الثاني في الدوري، وعلى بعد خطوة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأتم: "أعتذر عن بعض النتائج السلبية الأخيرة، وأعتز كثيرا بالذكريات التي صنعتها مع الوداد".

مانوليفيتش (57 عاما) تولى تدريب الوداد مطلع الموسم الجاري، وتعادل في آخر مباراتين أمام نهضة زمامرة في الدوري المغربي، وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا.

وذكر le360 أن آنخل جاموندي المدير الرياضي للنادي مرشح لخلافة مانوليفيتش بشرط واحد.

ما يقف في وجه تولي جاموندي تدريب الوداد، هو تدريبه حسنية أغادير في الموسم الحالي، وقوانين المسابقة المغربية تمنع إشراف مدرب واحد على فريقين مختلفين في نفس الموسم.

لكن الموقع المغربي أفاد أن إدارة الوداد برئاسة سعيد الناصري تقدمت بطلب إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم لفتح الباب أمام تدريب فريقين في موسم واحد، في انتظار القرار الحاسم.

ويعد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدرب السابق لـ بيراميدز، أحد المرشحين الأقوياء لخلافة مانوليفيتش في تدريب الوداد، ومصيره يرتبط بموقف جاموندي وفقا للتقرير.

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