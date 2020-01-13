موندو ديبورتيفو: راموس يغيب 15 يوما عن ريال مدريد

كل شيء يُشير إلى غياب مطول عن صفوف الملكي ريال مدريد. هنا نتحدث عن القائد سيرخيو راموس.

راموس تلقى ضربة في كاحله خلال مشاركته في نهائي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد. سوبر انتهى بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

قائد ريال مدريد سيخضع لفحوصات طبية يوم الثلاثاء ولكن "كل شيء يُشير إلى غيابه لمدة 15 يوما"، وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى "راموس يعاني من إصابة في كاحله وظهر غير قادر على السير بشكل طبيعي أثناء رحله مدريد للعودة إلى إسبانيا".

إصابة راموس جعلته لا يسدد ركلة الترجيح الأخيرة على طريقة (بانينكا) كالمعتاد، وفقا لما صرح به اللاعب نفسه.

وقال راموس: "كاحلي لم يكن في حالته الطبيعية ولذلك لن أسدد بطريقة بانينكا".

ومن المنتظر أن تتأكد مدة غياب راموس عن ريال مدريد يوم الثلاثاء.

وفي حالة غياب راموس لمدة 15 يوما فأنه لن يكون متاحا للمشاركة أمام إشبيلية وبلد الوليد في الدوري، وكذلك في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

صاحب الـ 33 عاما غاب عن 3 مباريات فقط لـ ريال مدريد هذا الموسم. غاب عن مواجهتي باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ومواجهة خيتافي الأخيرة في الدوري.

وشارك راموس في 24 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 5 أهداف.

ويحتل ريال مدريد بطل السوبر الإسباني صدارة ترتيب الدوري بـ 40 نقطة بالتساوي مع برشلونة مع أفضلية الأهداف للأخير.

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