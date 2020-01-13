حوار - أليسون يتحدث عن عبور عقبة توتنام والتفكير في لقب الدوري الإنجليزي

يرى أليسون حارس ليفربول أن الطريقة الأمثل لتعامل لاعبي فريقه مع الأرقام المذهلة التي يحققها هو مواصلة الانتصارات وعدم التوقف عند ذلك.

كان الفوز يوم السبت بهدف دون رد على توتنام، هو رقم 20 من أصل 21 مباراة محققاً رقماً قياسياً، وشهدت الخروج بشباك نظيفة للمرة السادسة على التالي.

وحصد الريدز 61 نقطة في الدوري الإنجليزي ليتصدر الفريق الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

وتحدث أليسون في حوار مع موقع ناديه جاء على النحو التالي:-

ما مدى أهمية الفوز على توتنام؟

كان فوزاً كبيراً. الشعور رائع. كانت مباراة صعبة، ودائماً ما تكون مواجهة توتنام صعبة، وأعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد على الملعب. يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. عندما احتجنا للدفاع، دافعنا بشكل جيد. أعتقد أننا نستحق الفوز.

كيف توقعتم تعامل توتنام مع المباراة؟

في بعض الأحيان يكون من الصعب توقع كيفية تعامل المنافس مع المباراة. ما عليك فعله فقط هو أن تكون جاهزاً لكل موقف. خلال التدريبات، يعمل المدرب على تجهيزنا لنكون مستعدين لمواجهة أي موقف.

رأيك في مستوى فيرمينو وتأثيره على الفريق؟

هو واحد من أهم لاعبي الفريق. كل لاعب هنا مهم من أجل الفريق، لكن ما يميز فيرمينو هو أنه يسجل عندما نكون في حاجة له. هو أيضاً لا يسجل فقط، بل يعود للخلف ليساهم في دفع الفريق إلى الأمام. هو يحب أن يصنع الأهداف أيضاً. أنا سعيد للغاية من أجله.

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الخروج مجدداً بشباك نظيفة وتحقيق رقم قياسي بحصد 61 نقطة من 21 مباراة؟

لا نفكر كثيراً في تحطيم الأرقام القياسية، ولكن من الجيد أن نحطمها. نحن فقط نريد الاستمرار في اللعب والفوز وجعل الجماهير سعيدة والمدرب فخور بنا. نحن دائماً ما نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز.

صراع لقب الدوري الإنجليزي؟

لا ننظر إلى النقاط أو الأرقام. التركيز فقط يكون على كل مباراة نخوضها، ونحاول دائماً التركيز على تحقيق الفوز. نحتفل بما نحققه من انتصارات ونحصل على قسط من الراحة، لكننا فور العودة للتدريبات نعود للتركيز على ما ينتظرنا من مواجهات. نحتاج الآن إلى مواصلة الضغط والمضي قدماً وبذل قصارى جهدنا.

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