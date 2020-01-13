موندو ديبورتيفو: إقالة فالفيردي قد تتم خلال 24 ساعة.. والكشف عن مرشحين جدد لخلافته

يبدو أن اليوم الإثنين سيشهد خبرا مدويا، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة بحسب تقارير إسبانية.

جريدة "موندو ديبورتيفو" المقربة من العملاق الكتالوني قالت في تصرير حصري لها إن إدارة برشلونة، وبالتحديد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ومدير النادي خافيير بورداس والمدير التنفيذي كارسكار جراو والمدير التقني إريك أبيدال، اجتمعوا يوم الأحد بعد عودة أبيدال وجراو من قطر حيث كانا يفاوضا تشافي، المفاوضات التي لم تنجح.

وشددت الصحيفة أن جراو وأبيدال أعلما الاجتماع برفض تشافي تولي تدريب الفريق حاليا وتفضيله الانتظار للصيف، وأكدت أن الحالة العامة المستخرجة من الاجتماع هي الاستقرار على إقالة فالفيردي التي قد تتم اليوم الإثنين.

وطرح الاجتماع، بحسب موندو ديبورتيفو، اسم ماوريسيو بوكيتينيو كبديل محتمل لفالفيردي. مدرب توتنام السابق بلا عمل حاليا، وله خبرة كبيرة في إسبانيا حيث لعب ودرب أحد غرماء برشلونة التقليديين، إسبانيول.

المدرب الأرجنتيني ينضم لمرشح دائم آخر لتدريب برشلونة، وهو مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين.

ومن المنتظر أن يجتمع بارتوميو بفالفيردي اليوم الإثنين بحسب التقرير لحسم الأمور النهائية وتوجيه الشكر للمدرب، قبل اجتماع آخر بين المجموعة المديرة للعملاق الكتالوني.

المدرب السابق لفالنسيا وبيلباو تولى تدريب برشلونة في يوليو 2017، ومنذ ذلك الحين درب الفريق في 145 مباراة فاز في 97 منهم وتعادل 32 وخسر 16.

وحصد فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا.

فشل فالفيردي الأكبر جاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسختين الماضيتين على يد روما ثم ليفربول في عودتين شهيرتين بإسمي كوستاس مانولاس، وديفوك أوريجي.

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