نيمار مستعد لتمثيل البرازيل في كوبا أمريكا والأولمبياد

أعرب نيمار نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل عن رغبته في تمثيل بلاده في بطولتي كوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية في الصيف المقبل.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

ويلعب منتخب البرازيل الأول في بطولة كوبا أمريكا، بينما يشارك المنتخب الأولمبي الاسبوع المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويحق لنيمار المشاركة في الأولمبياد ضمن 3 لاعبين فوق سن الـ23 عاما.

وقال نيمار للصحفيين في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "أنا مستعد للعب في كل من كوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية".

وعن موافقة ناديه قال نيمار: "أعتقد أن الأمر معقد بعض الشيء، ولكن يمكنكم سؤال باريس سان جيرمان".

وأضاف النجم البرازيلي "المرة الماضية عام 2016 عندما كنت في برشلونة، لم يسمحوا لي باللعب في كليهما، أتمنى أن أكون قادرا على مساعدة البرازيل هذه المرة بنسبة 100%".

ومن المحتمل أن يبدأ باريس سان جيرمان الموسم المقبل بدون كل من نيمار وكيليان مبابي الذي تأهل منتخب بلاده فرنسا إلى الأولمبياد.

وتقام أيضا بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل بمشاركة المنتخب الفرنسي.

وتقام تصفيات أمريكا الجنوبية في الفترة من 18 يناير إلى 9 فبراير المقبل بدولة كولومبيا ويتأهل منتخبان فقط منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وتأهل بشكل رسمي منتخبات اليابان (الدولة المستضيفة) وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا (من أوروبا) ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا (قارة إفريقيا) بالإضافة إلى نيوزلاندا.

ويتبقى 7 منتخبات لم يتم حسم تأهلهم حتى الآن بينهم 3 من قارة آسيا و2 لكل من أمريكا الجنوبية والشمالية.

اقرأ أيضا:

شجاعة فالفيردي تقتلع السوبر الإسباني لـ ريال مدريد

الأهلي: مصدومون من بيان الهلال السوداني

الأهلي يعلن الانتهاء من تجهيز عقود استاد السلام

بيراميدز يكرر فوزه على المصري

الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

المصري يوضح موقف إيهاب جلال بعد الخسارة من بيراميدز