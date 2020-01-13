سكاي: لاعب وسط بنفيكا يصل لندن للانضمام إلى توتنام

الإثنين، 13 يناير 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

جيدسون فيرنانديس

يصل جيدسون فيرنانديس لاعب وسط بنفيكا لندن اليوم الإثنين، للانضمام إلى توتنام هوتسبير بحسب مصادر شبكة "سكاي".

وقالت سكاي إن بنفيكا وافق على عرضي توتنام ووست هام لضم اللاعب، لكن البرتغالي خير الانضمام إلى مواطنه جوزيه مورينيو في شمال العاصمة الإنجليزية.

ومن المنتظر أن ينضم فيرنانديس على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، في وقت حصل فيه توتنام على حق شراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو.

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وسعى توتنام لضم لاعب وسط بعد إصابة موسى سيسوكو، ونافس كل من تشيلسي ووست هام على توقيع اللاعب.

وفي عقد فيرنانديس وبنفيكا شرطا جزائيا قدر بـ102 مليون جنيها إسترلينيا، لكن النادي البرتغالي بحسب سكاي اقتنع ببيع اللاعب بسعر أقل خاصة مع خلافاته مع مدرب الفريق، برونو لاجي.

تم تصعيد فيرنانديس إلى الفريق الأول في بنفيكا في صيف 2018، وشارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ويجيد فيرنانديز اللعب كمحور وسط وصانع ألعاب وجناح أيمن.

وشارك صاحب الـ21 عاما بقميص بنفيكا في 59 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

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