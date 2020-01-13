حمد إبراهيم لـ في الجول: مستمرون مع المصري وملتزمون بالتعاقد.. نريد تخطي الكبوة

الإثنين، 13 يناير 2020 - 13:32

كتب : أيمن عيد

المصري - بيراميدز

نفى حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفني للمصري البورسعيدي التقارير المنتشرة عن رغبة الجهاز بقيادة إيهاب جلال في تقديم استقالتهم.

وخسر المصري أمام بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ليتجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند 6 نقاط.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "مستمرون في العمل مع النادي المصري وملتزمون بالتعاقد الرسمي".

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وأضاف "من العيب أن تخرج شائعات على إيهاب جلال أفضل مدير فني في مصر، إذا كان يريد الرحيل من بورسعيد لوافق على تدريب مصر أو العروض المغرية التي عرضت عليه".

وأوضح حمد إبراهيم "لا نشغل بالنا بمن يحب ويكره، نعمل من أجل النادي المصري وجماهيره الوفية".

وعن سر غياب بعض اللاعبين أمام بيراميدز قال حمد: "محمود وادي لم يشارك خوفا من تفاقم الإصابة، بينما تم استبعاد أحمد ياسر لإصابة".

وتابع "هناك أيضا لاعبون آخرون تعرضوا لإصابات عضلية مثل إسلام أبو سليمة وحسين رجب".

وشدد حمد إبراهيم "المصري يعاني من ظروف ضغط مباريات كبيرة ولن نستطيع إتمام صفقات جديدة لا تكون على قدر المسؤولية خاصة أن النادي معاقب بإيقاف القيد وهناك أندية رفضت انتقال لاعبيها إلينا".

وأوضح المدرب العام للمصري "يمر الفريق بكبوة أثرت على النتائج ومهمتنا وهدفنا تخطي تلك الفترة".

وأتم تصريحاته "أداء الفريق لا يرضي الجهاز الفني ولكن الظروف التي نمر بها وإجهاد اللاعبين سبب رئيسي في تراجع الأداء في كثير من الأوقات".

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