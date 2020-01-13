مدافع ليفربول: الاحتفال بلقب الدوري؟ في شهر مايو ليس الآن

الإثنين، 13 يناير 2020 - 13:56

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن فريقه لن يحتفل باقترابه من لقب الدوري الإنجليزي إلا عندما يضع يده على اللقب الفعل.

وحصد الريدز 61 نقطة في الدوري الإنجليزي بالفوز في 21 مباراة والتعادل في مباراة دون تلقي أي هزيمة، ليتصدر الفريق الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لنا من الجيد أن نحطم الأرقام القياسية، لكن ذلك لا معنى له إلا بتحقيق الألقاب. الموسم الماضي حطمنا الأرقام القياسية وانتهى بنا الأمر في المركز الثاني. لا تعني الأرقام أي شيء ما لم تحقق هدفك النهائي".

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وأضاف "هذا الدوري صعب للغاية. ربما نجحنا في جعل الأمور تبدو سهلة، لكن صدقني من الصعب للغاية أن تواجه دائماً فرق تريد هزيمتك".

واستمر "كلما واصلنا التفوق، كلما زادت رغبة الجميع في الفوز علينا. نحن لا نتعامل مع الأمور على أنها مسلم بها. نحن لا نحتفل بأننا الأبطال".

وأتم الاسكتلندي "نحن فقط نحتفل بالفوز في المباريات. قد يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، ثم في شهر مايو ربما يمكننا الاحتفال بأننا أبطال الدوري".

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