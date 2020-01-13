محرز: أجويرو أحد أعظم لاعبي كرة القدم

يؤمن رياض محرز جناح مانشستر سيتي أن زميله سيرجيو أجويرو يعد أحد أساطير كرة القدم، بعدما أصبح الأخير الهداف التاريخي لللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي.

وتألق الثنائي في الفوز على أستون فيلا بنتيجة 6-1 بالدوري الإنجليزي، إذ سجل أجويرو ثلاثية وأحرز محرز ثنائية.

وقال محرز عن أجويرو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحاول أن نمرر لبعضنا البعض، ويحاول كل منا أن يخلق فرصا للتسجيل للآخر".

وأضاف الدولي الجزائري "أجويرو أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين لعبت معهم على الإطلاق".

أجويرو سجل ثلاثة أهداف في مرمى أستون فيلا، ليصل إجمالي أهدافه إلى 177 هدفاً، وليتخطى رقم الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال السابق وصاحب الـ175 هدفا.

كما أصبح أجويرو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلاً للهاتريك في التاريخ بإجمالي 12 مرة، متخطياً رقم آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد السابق (11 مرة).

وأكمل محرز "الإحصائيات تتحدث عن نفسها، إنه أسطورة للنادي وللدوري الإنجليزي، يُظهر ذلك كل أسبوع، وأنا سعيد للغاية بوجوده ضمن صفوف الفريق".

وأتم "لديه الكثير من الجودة، ولا يحتاج للكثير من الفرص من أجل التسجيل، وهذا يدل على مدى قوته كمهاجم".

video:1

اقرأ أيضا

إقالة فالفيردي أقرب من ذي قبل

نيمار يستعد لطوكيو

تطورات ملف الأهلي واستاد السلام

الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

صدمة في الأهلي من بيان الهلال السوداني