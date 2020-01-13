الصليبي يضرب نجم روما الواعد

الإثنين، 13 يناير 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

زانيولو - روما

أكد نادي روما إصابة نجمه الواعد نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد النادي في بيان "الفريق الطبي للنادي أصدر التحديث الطبي التالي عن حالة نيكولو زانيولو عقب الإصابة في لقاء يوفنتوس".

وأضاف البيان "خضع نيكولو زانيولو لفحص طبي أكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، إلى جانب بعض الأضرار التي لحقت بالغضروف المفصلي".

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وأتم البيان "سيخضع زانيولو لعملية جراحية يوم الاثنين".

النجم الواعد للكرة الإيطالية البالغ من العمر 20 عاما شارك في 24 مباراة مع روما في كل البطولات هذا الموسم سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

في المباراة نفسها احتاج يوفنتوس إلى 10 دقائق فقط ليسجل هدفين في شباك روما يستعيد بهم صدارة الدوري الإيطالي من منافسه إنتر ميلان.

وهزم يوفنتوس نظيره روما بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي في ملعب الأوليمبكو معقل الذئاب.

يوفنتوس وصل للنقطة رقم 48 في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما روما توقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 3 بهدف سجله المدافع ميري ديميرال، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

وتعرض ديميرال للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

قبل أن يتلقى روما ضربة بإصابة زانيولو الذي غادر المباراة في الدقيقة 36 وشارك بدلا منه جينكيز أوندير.

بينما جاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 68 سجله دييجو بيروتي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة من الطرفين وتدخلات عنيفة أسفرت عن 9 بطاقات صفراء بواقع 6 لروما و3 ليوفنتوس.

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