مدرب الإسماعيلي يعترف: الفوز على الطلائع تحقق بأداء غير جيد

الإثنين، 13 يناير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أبدى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي عدم رضاه عن أداء الفريق رغم الفوز على طلائع الجيش 2-1، اليوم الأحد، في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وصرح أبو جرشة عبر إذاعة الشباب والرياضة "الأداء غير جيد والنتيجة إيجابية، لقد عاب اللاعبون التوتر بسبب تراجع النتائج في الجولات الأخيرة، ويلعبون تحت ضغط بسبب ترتيب الفريق وأمام فريق مميز يحاول الخروج من ظروف صعبة".

وأضاف "كانت المباراة سهلة بعد الهدف الثاني، ولكن عدم التركيز الدفاعي كلفنا التراجع خوفا على الفوز، الذي يعد تعويضا عن المباريات الماضية".

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وأشار في سياق متصل "المدرب الفرنسي متعاون، يتابع الفريق في 4 مباريات وعمل معنا 4 أيام، وعمله الفني يحتاج وقت ليظهر، ولكن تحليله الفني لأداء اللاعبين والفريق جيد، أتمنى له التوفيق أمامه مهمة صعبة، إنه يميل لبناء الهجمات من الخلف، ويركز على ذلك في التدريبات، لكن لا يمكن إصدار أحكام فنيه عليه".

وأتم تصريحاته "كنا في مركز لا يليق، تنتظرنا مباراة صعبة ضد سموحة يوم السبت، وقال المدرب الفرنسي للاعبين إنه لابد من الفوز لنستعد جيدا للبطولة العربية ومباراة الاتحاد في إياب الدور قبل النهائي".

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