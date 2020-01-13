طارق يحيى: خسرنا أمام الإسماعيلي بهدفين "تهريج"

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش إن فريقه يعاني من أزمة تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلي 1-2 مساء الأحد في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وأضاف يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلي بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدا بدون داع".

وأشار "الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعييلي في الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائما رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلي يكون هناك صعوبة كبيرة في العودة".

وتابع "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلي حالفه التوفيق في الهدفين"

واستطرد طارق يحيى "اللاعبون أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التي تكلفنا الأهداف في آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا في مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف "أحرجنا الإسماعيلي في الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثاني المباراة ولكن نجحنا في استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل في الدقيقة الأخيرة".

وبشأن مستقبله، قال المدرب المخضرم "الإدارة تراقب عملي، إذا رأت أنني لا أؤدي بإخلاص وتفاني، فالقرار لهم، الضغوط في كل ناد، بالتأكيد الضغوط تزداد مع توالي الخسائر بلا شك".

وأتم تصريحاته "أمامنا 7 أيام قبل المباراة القادمة، فهي فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء وواستعادة بعض المصابين، أعمل بكل ما أوتيت من قوة لتجاوز المحنة".

ويحتل الطلائع المركز 14 برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

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