بأقدام جزائرية.. موناكو يفرض التعادل مع سان جيرمان

الإثنين، 13 يناير 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

عاد موناكو من ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان بتعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
موناكو

وفرض موناكو التعادل على سان جيرمان بأقدام النجم الجزائري إسلام سليماني في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

ليرتفع رصيد فريق الإمارة الفرنسية إلى النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب، ويزيد رصيد سان جيرمان إلى النقطة 46 في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني.

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ولا يزال هناك مباراة متبقية لفريق العاصمة الفرنسية باريس.

تقدم النجم البرازيلي نيمار لسان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل موناكو سريعا في الدقيةق 7 بهدف سجله جيلسون مارتينيز.

ثم تقدم موناكو وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق وسام بن ييدير.

قبل أن يأتي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 24 عن طريق فودو توريه لاعب موناكو بالخطأ في مرماه.

وعاد نيمار ليتقدم مرة أخرى لسان جيرمان في الدقيقة 42 بهدف من ركلة جزاء.

وبعد شوط أول مثير شهد تسجيل 5 أهداف، جاء هدف الشوط الثاني الوحيد في الدقيقة 70 بأقدام النجم الجزائري إسلام سليماني ليمنح التعادل لموناكو.

وتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقين.

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