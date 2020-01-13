يوفنتوس يستعيد الصدارة بثنائية مبكرة في روما

احتاج يوفنتوس إلى 10 دقائق فقط ليسجل هدفين في شباك روما يستعيد بهم صدارة الدوري الإيطالي من منافسه إنتر ميلان.

وهزم يوفنتوس نظيره روما بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي في ملعب الأوليمبكو معقل الذئاب.

يوفنتوس وصل للنقطة رقم 48 في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما روما توقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 3 بهدف سجله المدافع ميري ديميرال، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

وتعرض ديميرال للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

قبل أن يتلقى روما ضربة بإصابة نيكولو زانيولو الذي غادر المباراة في الدقيقة 36 وشارك بدلا منه جينكيز أوندير.

بينما جاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 68 سجله دييجو بيروتي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة من الطرفين وتدخلات عنيفة أسفرت عن 9 بطاقات صفراء بواقع 6 لروما و3 ليوفنتوس.

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