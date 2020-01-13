كورتوا: كنت سأتصدى لانفراد موراتا

يؤمن البلجيكي تيبو كورتوا بقدرته على إيقاف فرصة ألفارو موراتا في اللحظات الأخيرة من نهائي السوبر الإسباني، في حالة عدم تدخل فيدي فالفيردي.

ريال مدريد توج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح 4-1.

فالفيردي ضحى باستمراره في الملعب مقابل عرقلة المنفرد بالمرمى ألفارو موراتا قبل لحظات من نهاية السوبر الذي أنتهى بتتويج ريال مدريد في النهاية.

وقال كورتوا: "سعيد للغاية بنجاحي في الخروج بشباك نظيفة أمام أتليتكو مدريد".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "أعتقد إنني كنت سأتصدى لفرصة موراتا بسبب لمسته الأخيرة لـ الكرة".

وأردف "ولكن فالفيردي قرر إيقافه والمباراة تحولت لركلات الترجيح ونجحنا في حصد اللقب".

وتابع "تابعت طريقة تسديد أتليتكو لركلات الترجيح قبل المباراة، ولذلك كنت أعلم تماما أين سيسدد توماس بارتي".

وأتم "تسديدة بارتي كانت قوية ولكنني توقعتها ولذلك نجحت في التصدي لها".

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فيدي فالفيردي وتيبو كورتوا خطفا الأضواء، فضحى الأول بمكانه في الملعب وخرج مطرودا في نهاية الوقت الإضافي ليجهض هدفا محققا للأتليتي.

فيما تصدى كورتوا لعدة كرات صعبة أثناء المباراة، وأتبعها بتصدٍ آخر في ركلات الترجيح.

ليحصد ريال مدريد لقبه رقم 11 في السوبر، خلف برشلونة صاحب الرقم القياسي بـ 13 لقبا.

أما رصيد أتليتكو فقد تجمد عند لقبين فقط.

وثأر ريال مدريد من خسارته أمام أتليتكو في السوبر عام 2014.

كما فاز زين الدين زيدان على دييجو سيميوني في نهائي جديد بركلات الترجيح، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.



































































































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