فالفيردي عن لقطته مع موراتا: اعتذرت له ولم يكن جيدا ما فعلته

مع لحظة اهتزاز شباك أتليتكو مدريد بركلة جزاء راموس وإعلان تتويج ريال مدريد بطلا للسوبر، الكل تحدث عن "البطل" فيدي فالفيردي.

فالفيردي ضحى باستمراره في الملعب مقابل عرقلة المنفرد بالمرمى ألفارو موراتا قبل لحظات من نهاية السوبر الذي أنتهى بتتويج ريال مدريد في النهاية.

وتحدث فالفيردي عن اللقطة قائلا: "اعتذرت لـ موراتا عما فعلته في المباراة".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "لم يكن جيدا على الإطلاق ما فعلته ولكن لم يكن هناك أي خيار آخر أمامي".

وتابع "زملائي دعموني عقب الطرد مباشرة وكذلك الجهاز الفني وسيميوني أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد للغاية بحصد اللقب. ما يحدث لي يعد أمرا رائعا ولا يُصدق".

واستكمل ضاحكا "كذلك سأصبح أب وهذا يجعلني سعيدا للغاية".

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فيدي فالفيردي وتيبو كورتوا خطفا الأضواء، فضحى الأول بمكانه في الملعب وخرج مطرودا في نهاية الوقت الإضافي ليجهض هدفا محققا للأتليتي.

فيما تصدى كورتوا لعدة كرات صعبة أثناء المباراة، وأتبعها بتصدٍ آخر في ركلات الترجيح.

ليحصد ريال مدريد لقبه رقم 11 في السوبر، خلف برشلونة صاحب الرقم القياسي بـ 13 لقبا.

أما رصيد أتليتكو فقد تجمد عند لقبين فقط.

وثأر ريال مدريد من خسارته أمام أتليتكو في السوبر عام 2014.

كما فاز زين الدين زيدان على دييجو سيميوني في نهائي جديد بركلات الترجيح، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.



































































































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