صدمة لا تُصدق.. رسميا – سواريز يغيب 4 أشهر عن برشلونة

وجه نادي برشلونة الإسباني صدمة لا تُصدق لجماهيره بعدما أعلن غياب لويس سواريز لنهاية الموسم.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن غياب لويس سواريز لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة.

وأشار برشلونة إلى إجراء سواريز لعملية جراحية في الركبة، ليغيب لمدة 4 أشهر.

سواريز صاحب الـ 32 عاما سجل 14 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 23 مباراة هذا الموسم.

غياب الأوروجوياني سواريز لـ 4 أشهر، قد يُغير من خطة برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وخسر برشلونة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ 40 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد.

ويلعب برشلونة أمام غرناطة في الـ 19 من شهر يناير المقبل في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

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