بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. سيتي يسحق أستون فيلا بسداسية ويستعيد الوصافة

الأحد، 12 يناير 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الغائبة عنه منذ عدة شهور بعدما سحق أستون فيلا بسداسية مقابل هدف في الجولة الـ22 من البريميرليج.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي خسر أمام ساوثاهمبتون.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 21 في المركز الـ18.

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وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري أحمد المحمدي من البداية، وكذلك مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بديلا في الشوط الثاني.

بدأ مانشستر سيتي المباراة منذ لحظتها الأولى بقوة وهجوم على مرمى أستون فيلا، ليسجل رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة 18 بطريقة رائعة وبعد مراوغة أكثر من مدافع قبل أن يضع الكرة في الشباك بشكل رائع.

ثم أضاف محرز الهدف الثاني في الدقيقة 24 مستغلا خطأ من دفاع أستون فيلا بعدما وصلت الكرة إلى دافيد سيلفا الذي مررها إلى النجم الجزائري داخل منطقة الجزاء، ليسدد محرز في الشباك.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه على أستون فيلا وجاء الدور على سيرجيو أجويرو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 45 سجل جابريال جيسوس الهدف الرابع بعد تمريرة أكثر من رائعة بقدم النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة مانشستر سيتي على اللعب وسجل أجويرو الهدف الخامس في الدقيقة 57.

وشارك الدولي المصري تريزيجيه في الدقيقة 71 بدلا من كونور هوريهاني.

ثم أضاف أجويرو الهدف الثالث له "الهاتريك" والسادس لفريقه في الدقيقة 81.

ووصل أجويرو للهاتريك رقم 12 له في الدوري الإنجليزي متفوقا على آلان شيرر نجم نيوكاسل السابق.

وقبل النهاية استطاع تريزيجيه الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل إليكاي جوندوجان.

وتقدم أنور الغازي لتسديد الركلة وسجل منها هدف أستون فيلا الوحيد.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 6-1 على أستون فيلا.

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