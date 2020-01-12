ماركا: تشافي قال "لا" لـ برشلونة.. 5 أسباب دفعته للرفض

ذكرت عدة تقارير إسبانية أن تشافي هيرنانديز أبلغ إدارة برشلونة برفضه تولي تدريب الفريق.

صحف ماركا، وأس، وموندو ديبورتيفو، وسبورت الإسبانية أكدت جميعها أن تشافي المدرب الحالي للسد قال "لا" لإدارة برشلونة.

وأشارت تقارير عديدة في الأيام الماضية أن إدارة برشلونة تتجه إلى إقالة إرنستو فالفيردي عقب خسارة كأس السوبر الإسباني بالسقوط 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وحددت صحيفة ماركا 5 أسباب رئيسة لرفض تشافي عرض برشلونة بتدريب فريقه الذي تألق في صفوفه كلاعب.

السبب الأول هو تأكد تشافي (39 عاما) من أن وظيفة مدرب برشلونة ستكون من نصيبه آجلا أم عاجلا.

القائد الأسبق لـ برشلونة لا يود تولي تدريب برشلونة في منتصف الموسم، وإنما يريد بدء مشروع من بداية موسم حتى يستطيع إيصال أفكاره للاعبين.

وأفادت ماركا أن السبب الثاني هو احترام تشافي لـ فالفيردي المدرب الحالي لـ برشلونة، مما يمنعه من خلافته في المهمة في منتصف الموسم.

السبب الثالث يتعلق بـ قطر، الدولة التي فتحت أبوابها لـ تشافي وفقا للصحيفة، ومنحته فرصة دخول عالم التدريب مطلع الموسم الحالي مباشرةً عقب اعتزاله كرة القدم.

فعقد تشافي مع السد يمتد حتى صيف 2021، ومن الوارد بعدها أن يدرّب منتخب قطر في كأس العالم 2022، وتشافي يريد أن يواصل احترام تعاقده مع فريقه.

كما يتعلق السبب الرابع بلاعبيه في السد الذين يلتزم تشافي تجاههم.

فإدارة برشلونة طالبت تشافي بحسم مصيره مباشرةً يوم الأحد، والسد أمامه نهائي كأس أمير قطر في مواجهة الدحيل يوم الجمعة المقبل.

التزام تشافي تجاه لاعبي السد منعه من قبول عرض برشلونة، وفضّل مواصلة مهمته مع السد سعيا للظفر باللقب يوم الجمعة.

وأخيرا السبب الخامس يتعلق بانتخابات إدارة برشلونة في صيف 2021.

فـ تشافي ملتزم تجاه فيكتور فونت المرشح الرئاسي المحتمل لمواجهة جوسيب ماريا بارتوميو.

وبالتالي يفضّل تشافي أن يتولى تدريب برشلونة في عهد فونت مستقبلًا وليس الآن.

ويعد تشافي أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ برشلونة بواقع 767 مباراة بين 1998 و2015.

وانضم تشافي لناشئي برشلونة عام 1991 في سن الحادية عشر، وفاز مع فريقه الأول بـ 25 لقبا مختلفا.

ويُنتظَر أن تعقد إدارة برشلونة اجتماعا غدا الإثنين لحسم مصير فالفيردي المهدد بالإقالة.

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