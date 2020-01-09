ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر

احتفظت ثاني مواجهات السوبر الإسباني بين برشلونة بطل الدوري وأتليتكو مدريد وصيفه بالإثارة في الشوط الثاني في مباراة حسمها الروخيبلانكوس بنتيجة 3-2.

ريال مدريد عقب تفوقه أمس على فالنسيا بنتيجة 3-1 انتظر معرفة شعار النهائي، دربي أم كلاسيكو، وحسمها أتليتكو مدريد لننتظر مواجهة الدربي يوم الأحد المقبل في النهائي.

فالفيردي خير عدم البدء بإيفان راكيتيتش في وسط الملعب، مفضلا البدء بسيرخيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وأرتورو فيدال في وسط الملعب.

ويواجه أنطوان جريزمان فريقه السابق، حيث يتشارك مع ليونيل ميسي ولويس سواريز قيادة خط الهجوم.

ويعوض نيتو المصاب مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى.

أما دييجو سيميوني، فيعول على الثنائي جواو فيليكس وألفارو موراتا لتهديد حظوظ برشلونة، خلفهما العملاق يان أوبلاك.

تعرف على تشكيلتي برشلونة وأتلتيكو مدريد في #السوبر_الأسباني_بجدة 🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/KL8jZrn4CT — FilGoal (@FilGoal) January 9, 2020

وصف المباراة

دقائق جس النبض بين الفريقين تواصلت حتى الدقيقة 15 ومحاولات من لاعبي برشلونة لكن تألق أوبلاك كان حائلا.

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة 31 من أتليتكو مدريد بعدما سدد ساؤول ركلة حرة مباشرة تصدى لها نيتو.

أوبلاك أكد على تألقه وتصدى لانفراد من أنطوان جريزمان بعد لعبة سريعة بينه وبين لويس سواريز وليونيل ميسي في الدقيقة 39.

وبعد دقيقة واحدة هدد سواريز مرمى أوبلاك بتسديدة جاءت في منتصف المرمى تعامل معها السلوفيني بسهولة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين كان بطلها كل من جواو فيليكس وجوردي ألبا.







































الشوط الثاني أجرى دييجو سيميوني تغييرا مع بدايته بنزول كوكي بدلا من هيكتور هيريرا لضخ مزيد من الفرص الهجومية.

سيميوني لم يتوقع أن يكون لتغييره تأثيره المباشر، فبعد 21 ثانية من صافرة بداية الشوط الثاني بعد لمسة سحرية من البرتغالي الشاب مرر إلى أنخيل كوريا الذي أرسل بينية إلى كوكي مسجلا الهدف الأول.

رد برشلونة جاء قويا بعد دقائق، ليونيل ميسي يخترق ثلاثة لاعبين من أتليتكو مدريد ويسدد بيمناه على يمين أوبلاك مسجلا التعادل في الدقيقة 51.

هدف ميسي هو الرابع عشر له في السوبر الإسباني منفردا بصدارة هدافي المسابقة عبر تاريخها.

وبعد 10 دقائق سجل ميسي مرة أخرى، الأرجنتيني روض كرة عالية من على حدود منطقة الجزاء ومن ثم سدد أرضية زاحفة.

هدف تم إلغاءه بداعي لمسة يد عليه عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

برشلونة سجل مباشرة الهدف الثاني في الدقيقة 62، عرضية من ألبا إلى سواريز وضعها برأسية تألق أوبلاك في التصدي لها لكن جريزمان وضعها برأسه في الشباك دون أن يحتفل بهدفه في شباك فريقه السابق.

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سيميوني عرف أن عمق دفاع برشلونة يعاني فدفع بكل من فيتولو وماركوس يورينتي في الدقائق 67 و72.

الأول حصل على ركلة جزاء بعد انفرده بنتيو الذي أسقطه أثناء مراوغته في الدقيقة 80، انبرى لها ألفارو موراتا مسجلا هدف التعادل.

عمق دفاع برشلونة واصل علامة الاستفهام وسجل أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 86 من انفراد بنيتو بعدما حصل على بينية من موراتا.

هدف كتب لأول مرة لكتيبة دييجو سيميوني تسجيل 3 أهداف في شباك برشلونة تحت قيادة الأرجنتيني.

ولأول مرة سنرى السوبر الإسباني دون حامل لقب الدوري وكأس الملك.

وسنشاهد نهائي السوبر الإسباني بين قطبي مدريد لأول مرة منذ 2014 عندما حقق الروخيبلانكوس الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين.

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