في إفريقيا - الفوز خارج الديار = الألقاب.. وأرقام الأهلي لا تسعفه

عبر تاريخه الإفريقي، تميز الأهلي بقدرته على تحقيق الانتصارات خارج ملعبه.

من أصل 176 مباراة إفريقية خاضها الأهلي عبر تاريخه خارج ملعبه، لم يخسر سوى في 72 مباراة، أي أنه لم يخسر سوى 40% من مواجهاته الخارجية في إفريقيا.

بالتالي، كان من الطبيعي أن يتسيد الأهلي إفريقيا بـ19 لقبا قاريا.

ولكن منذ عام 2015 بالتحديد، مع عودة الأهلي لدوري أبطال إفريقيا الذي كان حصده للمرة الأخيرة في 2013، يبدو أن الأهلي افتقد تلك الهوية، والتي ميزته عن بقية فرق القارة.

مع استبعاد الأدوار التمهيدية، فمنذ 2015 لعب الأهلي في دوري الأبطال 28 مواجهة خارجية، خسر في 13 مواجهة وتعادل 8 مرات وفاز 7 مرات فقط.

هذا يعني أن الأهلي خسر 46% من مواجهاته الخارجية، وفاز في 25% فقط منها.

أين تقع نتائج الأهلي في آخر 5 سنوات، بين عمالقة القارة؟

الأهلي هو أكثر فريق خسر خارج الديار بين آخر 5 أبطال لإفريقيا، الترجي التونسي – البطل مرتين في آخر 5 سنوات – وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.

الترجي صاحب أكبر نسبة فوز خارج الديار في آخر 5 سنوات، بنسبة 33%، ويليه صن داونز بنسبة 28%، ويليهما الأهلي بنسبة 25% فقط.

الأرقام شارحة لنفسها، فأنجح فريق إفريقي منذ 2015 وهو الترجي بطل نسختين من أصل آخر 5 نسخ، لم يخسر خارج ميدانه سوى 4 مرات فقط.

الفريق لعب فاز تعادل خسر الأهلي 28 7 8 13 الترجي 21 7 10 4 الوداد 23 4 13 10 مازيمبي 24 4 13 7 صن داونز 25 7 8 10

هل فقد الأهلي هويته الإفريقية، من ناحية القدرة على الفوز خارج الديار؟

صنع الأهلي جزءا كبيرا من تاريخه الإفريقي المشرف في الفترة بين 2005 و2013.

بين العامين، لعب الأهلي 53 مباراة خارج الديار خسر في 14 منهم بنسبة 26.4%، وهي نسبة أقل بكثير من نتائجه بين 2015-2020 والتي وصلت نسبة الخسائر فيها إلى 46%.

بالتالي، كان من الطبيعي أن يفوز الأهلي بـ5 ألقاب بين 2005 و2013، وألا يفوز بأي لقب بين 2015 و2019.

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