اقترب الرحيل؟ السد: برشلونة يفاوض تشافي

الأحد، 12 يناير 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

شابي

قال غلام البلوشي المدير الرياضي لنادي السد القطري إن برشلونة يفاوض شتافي هيرنانديز مدرب الأول من أجل خلافة إرنستو فالفيردي في الفريق الكاتالوني.

وصرح البلوشي عبر قناة الكاس القطرية يوم السبت "هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة حاليا، نتمنى له كل التوفيق أينما ذهب".

من جانبه، وبعد أن قاد السد للفوز على الريان بنتيجة 4-1 يوم السبت في كأس قطر، نفى نجم برشلونة السابق تقديم الفريق الإسباني عرض له.

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وأوضح تشافي (39 عاما) في تصريحات صحفية "لم أتلق أي عرض من برشلونة، صحيح أني قابلت (إريك) أبيدال (مدير كرة القدم في برشلونة) لكن لأنه صديقي. أحترم برشلونة وفالفيردي. لذا، لا أستطيع الحديث عما يحدث هناك الآن، حلمي دائما تدريب برشلونة لكني حاليا أقود السد وأركز في عملي".

وأتم لاعب وسط إسبانيا السابق "كانوا هنا للحديث معي وتناقشنا في أمور عديدة، كانوا هنا أيضا للإطمئنان على عثمان ديمبيلي، هذا كل ما في الأمر، لا أستطيع قول أي شيء آخر".

وزعمت تقارير أن أبيدال سافر قطر للتفاوض مع تشافي وأن الأخير اقترب من قيادة الفريق الكاتالوني.

وودع برشلونة كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي بعد خسارة درامية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 يوم الخميس في السعودية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق هدفين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يواجه أتليتكو في نهائي كأس السوبر يوم الأحد.

بينما يقود تشافي فريق السد منذ مايو الماضي وفاز مع النادي بكأس السوبر القطري واحتل المركز السادس في مونديال الأندية الذي استضافته قطر في ديسمبر الماضي.

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