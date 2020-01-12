طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته

يشرح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لـ FilGoal.com كيف ساعد طبيب بايرن ميونيخ، ماريو جوتزه في تقليل إصابته عن طريق علاج أسنانه.

ماريو جوتزة النادي : بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ

وقال أبو العلا: "هذا كان عبارة عن بحث علمي، عن طيفية تحريك العضم بالكامل ليكون في موقعه بالتمام".

وأوضح "اكتشفوا عندما يكون هناك مشكلة في الأسنان تتأثر الأعصاب وبالتالي الجسم يميل تجاه الجزء المصاب بالألم".

وتابع "بعد ذلك عندما تم حل مشكلة الأسنان، عاد الجسم لطبيعته وتم حل مشكلة الركبة".

واضاف طبيب المنتخب "بشكل إجمالي لا يمكن تعميم هذا على كل الإصابات ولكن لدي قناعة شخصية أن أي شيء يمكنك فعله لمساعدة اللاعب المصاب أفعله".

وتحدث أبو العلا عن واقعة طريفة عندما تحدث معه طبيب منتخب نيجيريا للسؤال عن تلك الواقعة ومدى صحتها.

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