هل أهلي جدة يفاوض النقاز.. مصدر بالنادي يجيب لـ في الجول

نفى مصدر داخل أهلي جدة السعودي، الذي يقوده مدرب الزمالك السابق كريستيان جروس، دخول النادي في مفاوضات لضم حمدي النقاز الظهير الأيمن الراحل منذ أيام عن الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لدينا 8 أجانب في الوقت الحالي وهو العدد الأقصى للأجانب بعد أن قمنا بضم الألماني ماركو مارين".

وأردف "ضم أي أجنبي يعني بالضرورة رحيل أحد أجانب الفريق الحاليين".

وأوضح "لم ندخل في مفاوضات مع النقاز في الوقت الحالي".

وقدم المدافع التونسي البالغ عمره 27 عاما شكوى ضد الزمالك زاعما عدم حصوله على مستحقاته منذ أشهر، ورحل فعلا عن الفريق مستندا إلى صحة موقفه القانوني بشأن فسخ العقد مع النادي من وجهة نظره.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا من فيفا، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، يمهل فيه الأخير حامل لقب الكونفدرالية للرد على الشكوى المقدمة من حمدي النقاز.

من جانبه، أعد الزمالك ملفا كاملا للرد على الشكوى وفقا لما علمه FilGoal.com، يفيد فيه بأن اللاعب تقاضى 50% من مستحقاته للموسم الحالي (2019-2020) وأنه يحصل على راتبه 4 مرات في العام (نظام ربع سنوي) .

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