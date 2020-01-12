تشكيل المصري أمام بيراميدز – أموتو يقود الهجوم.. ووادي بديل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز.

المصري يحل ضيفا على مواطنه بيراميدز في استاد الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ويبدأ أموتو في خط الهجوم على حساب الفلسطيني محمود وادي البديل.

ويحتل المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر بيراميدز المجموعة بـ 9 نقاط.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن أموتو

دكة البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – أحمد عادل – حجاج عويس – محمود وادي – محمد شيكا – أحمد شوشة

تعرّف على تشكيل بيراميدز من هــــنـــــا

video:1

اقرأ أيضا:

لماذا لا يفوز الأهلي خارج ملعبه في إفريقيا

في إفريقيا - الفوز خارج الديار = الألقاب

طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته

ليفربول حقق ما عجز عنه كل عمالقة أوروبا

هل أهلي جدة يفاوض النقاز