تشكيل بيراميدز أمام المصري – الجباس يتحدى فريقه السابق

الأحد، 12 يناير 2020 - 16:56

كتب : عاطف شادي

دودو الجباس - بيراميدز - المصري

دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، بـ دودو الجباس في خط هجوم الفريق أمام المصري.

بيراميدز يستقبل مواطنه المصري على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ويلعب الجباس أساسيا في مركز المهاجم أمام فريقه الأسبق المصري، ويبدأ جون أنتوي من على مقاعد البدلاء.

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ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، ويكفيه الفوز لضمان التأهل.

فيما يمتلك المصري 6 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: رجب بكار – ويلفريد كانون – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – إيريك تراوري

الهجوم: دودو الجباس

دكة البدلاء: أحمد دعرور – عبد الله بكري – محمود حمادة – أحمد توفيق – محمد فاروق – إبراهيم حسن – جون أنتوي

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن أموتو

دكة البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – أحمد عادل – حجاج عويس – محمود وادي – محمد شيكا – أحمد شوشة

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