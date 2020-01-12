اسكواش - سداسي مصري لثمن نهائي الرجال ببطولة الأبطال.. وتفوق للسيدات في اليوم الأول

تأهل ستة لاعبين مصريين إلى منافسات ثمن نهائي الرجال ببطولة الأبطال (جي بي مورجان) بينما شهد اليوم الأول من دور الـ32 بمنافسات السيدات تفوقا مصريا.

وتقام بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

وتأهل سداسي الرجال علي فرج ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل ويوسف سليمان.

وتجنب علي فرج المفاجآت المبكرة بالفوز على مازن هشام 3-2 في مباراة استغرقت 74 دقيقة، أما بطل العالم طارق مؤمن فتجاوز عقبة مروان الشوربجي 3-1 في مباراة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وعلى مستوى السيدات تأهلت كل من رنيم الوليلي ونوران جوهر بسهولة لثمن النهائي كما تأهلت هانيا الحمامي ويثرب عادل.

وتستأنف مباريات دور 32 من منافسات السيدات اليوم الأحد بينما تنطلق منافسات ثمن نهائي الرجال.

ويحمل لقب البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني في نهائي مصري خالص أقيم العام الماضي.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأحد الناري

تقرير: لاعب الترجي يتمرد ويقترب من الاتحاد السعودي

أتالانتا يعرقل إنتر في الدوري الإيطالي

كيف يتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

تأجيل قمة الدوري لما بعد السوبر المصري

السوبر المصري 20 فبراير رسميا