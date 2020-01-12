كرة طائرة - إقالة المدرب الهولندي لمنتخب مصر بسبب الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة رسميا إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول رجال بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأقال الاتحاد المصري برئاسة أحمد عبد الدايم، جيدو فيرمولين المدير الفني الهولندي لمنتخب مصر.

وودع منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام تونس بثلاثة أشواط دون مقابل على استاد القاهرة.

ولعب منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام الكاميرون وحسمها الفراعنة بثلاثة أشواط دون مقابل لكن في مباراة تحصيل حاصل.

وكشف عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري عن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني عقب الخسارة من تونس لكن فضّل الانتظار حتى نهاية التصفيات للحفاظ على روح الفريق.

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