كرة طائرة - إقالة المدرب الهولندي لمنتخب مصر بسبب الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو

الأحد، 12 يناير 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

جيدو - المدير الفني لمنتخب مصر كرة طائرة

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة رسميا إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول رجال بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأقال الاتحاد المصري برئاسة أحمد عبد الدايم، جيدو فيرمولين المدير الفني الهولندي لمنتخب مصر.

وودع منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام تونس بثلاثة أشواط دون مقابل على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة

كرة طائرة – مصر تختتم تصفيات الأوليمبياد بفوز على الكاميرون.. وتأهل تونس كرة طائرة – سيدات مصر يهزمن بوتسوانا في ختام تصفيات طوكيو.. وتأهل كينيا كرة طائرة – حلم طوكيو في مهب الريح.. تونس تهزم مصر بثلاثة أشواط كرة طائرة – الخسارة من الكاميرون تُنهى آمال منتخب سيدات مصر في التأهل لأولمبياد

ولعب منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام الكاميرون وحسمها الفراعنة بثلاثة أشواط دون مقابل لكن في مباراة تحصيل حاصل.

وكشف عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري عن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني عقب الخسارة من تونس لكن فضّل الانتظار حتى نهاية التصفيات للحفاظ على روح الفريق.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأحد الناري

تقرير: لاعب الترجي يتمرد ويقترب من الاتحاد السعودي

أتالانتا يعرقل إنتر في الدوري الإيطالي

كيف يتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

تأجيل قمة الدوري لما بعد السوبر المصري

السوبر المصري 20 فبراير رسميا

كرة طائرة منتخب مصر جيدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعادل سلبي بين حرس الحدود وسموحة في ظهور التوأم الأخير 2 دقيقة | الدوري المصري
"الشخصية والجماهير ومواقع التواصل".. نجوم الجيل الذهبي يشرحون لماذا لا يفوز الأهلي خارج ملعبه 40 دقيقة | إفريقيا
بفوزه على توتنام.. ليفربول حقق ما عجز عنه كل عمالقة أوروبا 44 دقيقة | تقرير في الجول
طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته 58 دقيقة | أوروبا
فينالدوم: الحظ وقف بجانبنا أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في الدوري - حرس الحدود (0) سموحة (0).. نهاية مباراة الظهور الأخير للتوأم 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك