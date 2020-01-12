مورينيو: الفيديو لم ينصفنا.. كرة القدم قاسية

أعرب جوزيه مورينيو مدرب توتنام عن سخطه لخسارة فريقه بهدف جاء من رمية تماس يرى أن الحكم كان عليه احتسابها لناديه وليس لليفربول يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة BBC بعد المباراة:"لم أر إعادة اللقطة. ما رأيته أن بنسبة 200% رمية التماس التي جاء بعدها الهدف كانت لنا. أحيانا تنال أكثر مما تستحق وأحيانا أقل. في هذه المباراة لم نحصل على شيء رغم أننا استحققنا شيئا".

وقدم توتنام أداء طيبا في ملعبه لكن سقط بهدف روبرتو فيرمينو الذي عزز تصدر ليفربول لترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي.

وصرح المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد لقناة ناديه "هذا أفضل فريق في العالم ضد فريق يمر بوقت عصيب، مع وجود لاعبين مصابين في وقت حرج من الموسم. الأولاد كانوا رائعين حين حاولنا تغيير النتيجة وصناعة المشاكل لليفربول. كرة القدم تكون قاسية أحيانا، ليفربول فريق مذهل لكنه اليوم كان محظوظا".

وأضاف "إحباطي الوحيد أننا استقبلنا هدفا من رمية تماس وأمس تدربنا نصف ساعة على الدفاع أمام رميات التماس".

وأتم المدير الفني المخضرم مشيدا بلاعبه جافيت تانجانجا (20 عاما)، الذي خاض أول مباراة له في الدوري، قائلا:"رغم خسارتنا، أهديه زجاجة شامبانيا، أحيي كل من عمل معه في الأكاديمية. فخور بالفتى وأعلم أن الجميع سعيد في النادي لأنه أظهر شخصية جيدة. مواجهة ساديو ماني ليست مثل اللعب ضد فرق الشباب، والفتى كان جيدا جدا، مباراة ليتذكرها".

وظل توتنام ثامنا في ترتيب البطولة ورصيده 30 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب توتنام يوم الثلاثاء ضد ضيفه ميدلزبروه في إعادة دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي ثم يحل ضيفا على واتفورد يوم السبت في الدوري.

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