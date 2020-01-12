الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ الأحد تجربة تطبيق الـ VAR

الأحد، 12 يناير 2020 - 11:34

كتب : عاطف شادي

تقنية الفيديو VAR

يبدأ اليوم الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية الفيديو VAR في الملاعب المصرية.

وتقام التجارب الفنية لمدة يومين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ويبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.

ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منهما 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما.

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وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري.

وينتظر الاتحاد المصري وصول الموافقة رسميا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن.

وكشف أن هذا يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

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