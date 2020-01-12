3 رحلات طيران لـ الأهلي للعودة من زيمبابوي.. وفحص طبي لحسم مشاركة أفشة ضد طنطا

أدى لاعبو الأهلي مرانا خفيفا صباح اليوم الأحد في صالة الألعاب الرياضية من أجل الاستشفاء قبل رحلة العودة من زيمبابوي إلى القاهرة التي ستشهد ركوب الفريق على 3 رحلات طيران مختلفة.

وتغادر بعثة الأهلي، هراري عاصمة زيمبابوي ظهر الأحد متوجهة إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة على أن تتحرك بعدها إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران تمتد 4 ساعات و40 دقيقة.

يعقب ذلك ترانزيت لمدة ساعتين ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات ونصف الساعة لتصل إلى مطار القاهرة في الواحدة صباحا يوم الإثنين.

وكان الأهلي قد تعادل مع بلاتينوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي آشعة على ركبته غدا الاثنين من أجل الاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينوم.

ومن المقرر أن تحسم الآشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

ومن جانبه طالب ريني فايلر المدير الفني للأهلي اللاعبين بغلق الملف الإفريقي مؤقتا، من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية في بطولة الدوري.

وشدد فايلر على ضرورة الفصل بين بطولتي الدوري وإفريقيا حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته وتصدره لجدول مسابقة الدوري.

وأوضح فايلر أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي سيكون في الوقت المناسب لذلك.

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط من المباراتين المقبلتين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لحسم تأهله مباشرة إلى ربع النهائي دون النظر إلى حسابات أخرى.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الـ 10 مباريات التي خاضهم الفريق.

في حالة غياب أفشة في رأيك ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام طنطا؟

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