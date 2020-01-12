كرة طائرة – مصر تختتم تصفيات الأوليمبياد بفوز على الكاميرون.. وتأهل تونس

اختتم منتخب مصر لكرة الطائرة مشواره في تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020 بالفوز على الكاميرون.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات.

مصر فازت بالشوط الأول بنتيجة 25/16 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25/18، ثم حسم الشوط الثالث بنتيجة 25/18.

وبذلك أنهى منتخب مصر التصفيات في المركز الثاني، غير المؤهل للأوليمبياد.

منتخب تونس ضمن التأهل لأوليمبياد طوكيو رسميا مساء أمس الجمعة بالعلامة الكاملة، بعدما فاز بجميع مبارياته.

وكان منتخب تونس قد فاز على مصر بثلاثة أشواط مقابل لا شبيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

اقرأ أيضا:

ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو

الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا

الترجي يعادل إنجاز الأهلي

تفاصيل إصابة ديانج