تفاصيل إصابة أليو ديانج

السبت، 11 يناير 2020 - 18:48

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - بلاتينوم - دوري أبطال إفريقيا

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تفاصيل إصابة أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر أمام بلاتينوم الزيمبابوي.

الأهلي تعادل خارج ملعبه أمام بلاتينوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينوم أنهى الشوط الأول لصالحه، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق مروان محسن في لقاء شهد خروج ديانج بسبب الإصابة في الدقيقة 77. (طالع التفاصيل)

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وقال طبيب الأهلي: "ديانج اشتكى من آلام السمانة خلال أحداث المباراة".

وأضاف في تصريحاته خلال الموقع الرسمي لـ الأهلي "آلام السمانة هي السبب الرئيسي لخروج ديانج أمام بلاتينوم".

وتابع "اللاعب سيخضع لفحص طبي للوقوف على حالته".

وأشار "هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بالإجهاد بسبب ارتفاع درجة الرطوبة".

وحصد بلاتينوم أول نقطة في مشواره بدور المجموعات بينما رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليظل متصدرا لترتيب المجموعة وابتعد بنقطة عن الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اللذين يتواجهان بعد ساعات.

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