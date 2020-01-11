جاريدو يفك عقدة صدقي.. النجم يهزم الهلال في أم درمان ويزيد مجموعة الأهلي تعقيدا

ازدادت مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا تعقيدا، وذلك بعدما فاز النجم الساحلي على الهلال في أم درمان.

فاز النجم الساحلي على الهلال بهدفين مقابل هدف على ملعب الهلال في أم درمان، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. فوز هو الأول لجاريدو على حمادة صدقي في رابع مباراة تجمعهما.

سجل وليد بخيت هدف الهلال الأول، فيما سجل عمر عبد الله وإيهاب المساكني هدفا النجم الساحلي.

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وصف اللقاء

المباراة بدأت قوية. أطهر الطاهر سدد بقوة في الدقيقة الـ11ـ ليتصدى لها مكرم البديري حارس النجم وترتد إلى محمد دراج داخل منطقة الجزاء، والذي تابعها بالرأس لكن في القائم الأيسر.

وانفرد وليد الشعلة في الدقيقة الـ14 لكن الحارس خرج من مرماه وتصدى لها ببراعة.

النجم الساحلي رد بقوة، وكاد كريم العريبي يسجل الأول في الدقيقة الـ23 بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن جمال سالم حارس الهلال تصدى لها بمساعدة القائم.

هدفان متتاليان

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ30. تمريرة سحرية من نصر الدين عبد الله إلى وليد حامد داخل منطقة الجزاء الذي راوغ الحارس وسددها في الشباك.

وجاء رد النجم الساحلي سريعا في الدقيقة الـ35. كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق ماهر الحناشي، حاول مدافع الهلال تشتيت الكرة لكن دخلت في مرمى فريقه.

وكاد الضيوف يضيفون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ40 بعد تسديدة من مرتضى بن وناس من ركلة حرة من الطرف الأيسر ارتطمت بحائط الصد، وارتدت غلى كريم العريبي داخل منطقة الجزاء سددها لكن تصدى لها حارس مرمى الهلال.

الشوط الثاني

أجرى خوان جاريدو تبديل أول للنجم الساحلي مع بداية الشوط الثاني. وجدي كشريدة شارك بدلا من ماهر الحناشي.

ورد حمادة صدقي بدخول عمار مجيد بدلا من محمد دراج في نفس الدقيقة.

الهلال أهدر أسهل الفرص في الدقيقة الـ65 بعد كرة طويلة من وسط الملعب إلى مهاجم الهلال الذي سدد الكرة بالقدم اليسرى بعد انفراد صريح بحارس المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن تألق مكرم البديري حارس النجم الساحلي.

وجاء التبديل الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة الـ67 بدخول دراوين جونزاليس بدلا من محمد عمر كوناتي.

هدف مفاجيء

وأثناء الضغط السوداني، فاجأ النجم الساحلي، الهلال بهدف ثان في الدقيقة الـ71. تمريرة من مرتضى بن وناس من رمية تماس إلى كوليبالي داخل منطقة الجزاء مررها إلى داروين جونزاليس، أرسلها تمريرة سحرية إلى إيهاب المسكاني الذي سددها في الشباك.

الهلال ضغط مجددا. أطهر الطاهر نفذ مخالفة رائعة في الدقيقة الـ75، لكن حارس النجم تألق في إبعادها إلى ركنية.

وجاءت ثاني تبديلات الهلال في الدقيقة الـ76 بدخول محمد موسى بدلا من سليم محمد.

حالتي طرد

حكم اللقاء أشهر بطاقة حمراء في وجه نصر الدين عبد الله لاعب الهلال في الدقيقة الـ77، لكن النجم الساحلي لم يستغل الطرد.

سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي سدد في الدقيقة الـ92 وتصدى لها الحارس.

جاريدو أجرى التبديل الأخير في الدقيقة الـ95 بهدف إهدار الوقت. حازم حسن شارك بدلا من كريم العريبي، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي الأنفس.

مكرم البديري حارس النجم الساحلي تعرض للطرد في الدقيقة الـ96، ليضطر إيهاب المساكني لارتداء زي حارس المرمى في المخالفة الأخيرة. مخالفة نفذها لاعبو الهلال سيئة جدا، لينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

فوز النجم الساحلي رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجم رصيد الهلال عند النقطة السادسة في المركز الثالث، وبينهما الأهلي في المركز الثاني بسبع نقاط.

النجم الساحلي يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الخامسة في القاهرة، فيما يخرج الهلال لمواجهة بلاتينوم في زيمبابوي.

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