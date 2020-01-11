كلوب: ملعب توتنام رائع.. أشكر المهندس الذي صممه لأن غرف الملابس كبيرة

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بملعب فريق توتنام عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على توتنام بهدف دون رد في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة.

وقال كلوب عقب المباراة: "هذا الملعب مختلف تماما عن باقي الملاعب، شكرا جزيلا لم صمم هذا الاستاد وأنه جعل غرف الملابس الخارجية كبيرة، وربما هي أفضل غرف ملابس لأي فريق في الدوري".

وأضاف "عندما يبدأ أي ناد في تجديد ملعبه دائما ما يجعلون غرف الملابس الخارجية أصغر، ولكن ما فعله توتنام استثنائي، شكرا جزيلا لهم".

وانتقل للحديث عن المباراة قائلا: "كان علينا أن نلعب من أجل الفوز مثلما فعلنا، وكان لدينا أيضا عدة فرص للتسجيل وكذلك توتنام بعدما أهدروا فرص محققة بنسبة 100%".

وواصل "استحوذنا على اللعب حتى الدقيقة 73 بنسبة ما بين 77 و80%، لذا فهو من الجيد أن نأتي إلى هنا ونحقق هذه النسبة العالية من الاستحواذ".

وأوضح "لم تكن أفضل مباراة نلعبها حتى الآن ولكننا نستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وكشف كلوب عن الحديث الذي دار بينه وبين روبرتو فيرمينو قائلا: "عندما ذهبت له عقب المباراة كنت أريد معانقته لكنه قال لي (كان ينبغي علي أن أسجل المزيد من الأهداف) ولكن لم يكن هذا ما أردت قوله له، هذا صحيح على الأرجح".

وأتم تصريحاته "إنه حقا لاعب خارق وهذه ليست المرة الأولى التي أقول فيها هذا، ونأمل ألا تكون الأخيرة، إنه مبهر للغاية".

وسجل النجم البرازيلي فيرمينو هدف فوز ليفربول على توتنام في المباراة.

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