كلوب: ملعب توتنام رائع.. أشكر المهندس الذي صممه لأن غرف الملابس كبيرة

السبت، 11 يناير 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بملعب فريق توتنام عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على توتنام بهدف دون رد في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة.

وقال كلوب عقب المباراة: "هذا الملعب مختلف تماما عن باقي الملاعب، شكرا جزيلا لم صمم هذا الاستاد وأنه جعل غرف الملابس الخارجية كبيرة، وربما هي أفضل غرف ملابس لأي فريق في الدوري".

أخبار متعلقة

في طريق اللاهزيمة.. ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو لامبارد: الـVAR يقتل فرحة المشجعين تشيلسي يؤمن المركز الرابع بثلاثية في بيرنلي

وأضاف "عندما يبدأ أي ناد في تجديد ملعبه دائما ما يجعلون غرف الملابس الخارجية أصغر، ولكن ما فعله توتنام استثنائي، شكرا جزيلا لهم".

وانتقل للحديث عن المباراة قائلا: "كان علينا أن نلعب من أجل الفوز مثلما فعلنا، وكان لدينا أيضا عدة فرص للتسجيل وكذلك توتنام بعدما أهدروا فرص محققة بنسبة 100%".

وواصل "استحوذنا على اللعب حتى الدقيقة 73 بنسبة ما بين 77 و80%، لذا فهو من الجيد أن نأتي إلى هنا ونحقق هذه النسبة العالية من الاستحواذ".

وأوضح "لم تكن أفضل مباراة نلعبها حتى الآن ولكننا نستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وكشف كلوب عن الحديث الذي دار بينه وبين روبرتو فيرمينو قائلا: "عندما ذهبت له عقب المباراة كنت أريد معانقته لكنه قال لي (كان ينبغي علي أن أسجل المزيد من الأهداف) ولكن لم يكن هذا ما أردت قوله له، هذا صحيح على الأرجح".

وأتم تصريحاته "إنه حقا لاعب خارق وهذه ليست المرة الأولى التي أقول فيها هذا، ونأمل ألا تكون الأخيرة، إنه مبهر للغاية".

وسجل النجم البرازيلي فيرمينو هدف فوز ليفربول على توتنام في المباراة.

اقرأ أيضا:

ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو

الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا

الترجي يعادل إنجاز الأهلي

تفاصيل إصابة ديانج

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة – مصر تحتتم تصفيات الأوليمبياد بفوز على الكاميرون.. وتأهل تونس 6 دقيقة | رياضات أخرى
هدية لـ يوفنتوس.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا 12 دقيقة | أوروبا
سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 26 دقيقة | إفريقيا
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الزمالك لنهاية الدور الأول 52 دقيقة | إفريقيا
جاريدو يفك عقدة صدقي.. النجم يهزم الهلال في أم درمان ويزيد مجموعة الأهلي تعقيدا 54 دقيقة | إفريقيا
كلوب: ملعب توتنام رائع.. أشكر المهندس الذي صممه لأن غرف الملابس كبيرة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك