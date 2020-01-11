لامبارد: الـVAR يقتل فرحة المشجعين

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن تقنية التحكيم بالفيديو (VAR) تقلل من فرحة الجماهير في المدرجات عندما تقرر إلغاء هدف أو احتساب آخر بعد عدة دقائق.

وفاز تشيلسي على بيرنلي بثلاثية دون رد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "الأداء والنتيجة هما ما كنا في حالة له، والتسجيل في الشوط الأول كان هاما جدا بالنسبة لنا".

وأضاف "المواجهة أيضا لم يكن بها الكثير من المخاطر بالنسبة لنا خاصة بعدما فشلنا في التسجيل لـ3 مباريات متتالية على ملعبنا، فكنا نعرف جيدا ما هو هدفنا اليوم".

وأكمل "علينا الوصول لطريقة نحسن بها استخدام الـVAR، أعرف جيدا أن المشجعين غير سعداء به لأنه يمنعهم من فرحة الاحتفال بالأهداف".

وألغى الـVAR هدفا لتشيلسي سجله اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي.

وواصل بالحديث عن لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي قائلا: "أنا أكثر سعادته لرؤيته وهو يسجل هدفا بعد عودته من الإصابة".

وأتم تصريحاته "كذلك رييس جيمس قدم أدء مميز، وتامي أبراهام كان يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف".

وبالفوز على بيرنلي رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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