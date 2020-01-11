صن داونز يضع قدما في ربع النهائي بفوز غال في الجزائر

السبت، 11 يناير 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

صن داونز

اقترب ماميلودي صن داونز من التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري.

وفاز صن داونز على اتحاد العاصمة بهدفين مقابل هدف على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ثابيلو مورينا تقدم لصن داونز في الدقيقة الـ36. عرضية من الجهة اليسرى عن طريق تيبوجو لينجرمان، قابلها سيبوسيسو فيلاكزي برأسية، إلا إن محمد أمين زيماموش تصدى لها، لترتد إلى مورينا الذي سددها بقوة في المرمى.

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اتحاد العاصمة أدرك التعادل في الدقيقة الـ44 عن طريق أيمن محروس، بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها برأسية رائعة في المرمى.

وحين ظن الجميع بأن الشوط سينتهي على التعادل، عاد أصحاب الأرض للتقدم سريعا في الدقيقة الـ45 عن طريق فيلاكزي. كرة طويلة استلمها داخل منطقة الجزاء، ثد سددها خفيفة بجانب الحارس، وفشل المدافع في اللحاق لها، لتسكن الشباك.

فوز صن داونز رفع رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند النقطة الثانية في المركز الثالث.

ويلعب الوداد مع بترو أتليتكو مساء اليوم السبت في المباراة الأخرى من تلك الجولة. مباراة يحتاج فيها صن داونز فقط لألا يفوز بترو أتليتكو ليتأهل إلى ربع النهائي رسميا.

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