فايلر: الإصابات؟ لن أبحث عن أعذار.. لم نستحق الفوز ضد بلاتينوم بسبب الشوط الأول

لن يبحث المدرب السويسري ريني فايلر عن أي أعذار عقب تعادل الأهلي أمام بلاتينوم.

الأهلي تعادل خارج ملعبه أمام بلاتينوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينوم أنهى الشوط الأول لصالحه، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق مروان محسن. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "الشوط الأول ظهرنا بشكل سيئ جدا والأداء اختلف في الشوط الثاني".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "مُحبط من النتيجة لأننا كنا نلعب على الانتصار ولكن في النهاية لم نقدم ما يجعلنا نستحق ذلك".

وأوضح "الظروف هنا في زيمبابوي مختلفة عن مصر. الشوط الأول لم نظهر بالأداء المعتاد على الإطلاق وفي المجمل لم نستحق الانتصار بسبب أداء الشوط الأول".

وأجاب فايلر على سؤال (هل إصابة وليد سليمان قبل بداية المباراة وإصابة ديانج أثناء المباراة أثرا على أداء الأهلي؟) قائلا: "لن أبحث عن أي أعذار".

وأشار "بالتأكيد ليس هناك أي ميزة في الإصابات ولكن في النهاية لن أبحث عن أي أعذار لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب على الإطلاق".

وعن ضغط المباريات، قال فايلر: "الأهلي لا يملك رفاهية القرار ونتعامل مع الأمر الواقع. سنبدأ بمجرد وصولنا القاهرة الاستعداد لمواجهة طنطا".

وأتم "من الصعب التكهن بحسم بطاقتي التأهل خلال الجولة المقبلة في إفريقيا. هدفنا سيكون الانتصار على النجم الساحلي في مصر".

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وحصد بلاتينوم أول نقطة في مشواره بدور المجموعات بينما رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليظل متصدرا لترتيب المجموعة وابتعد بنقطة عن الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اللذين يتواجهان بعد ساعات.

















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