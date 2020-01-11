فايلر: الإصابات؟ لن أبحث عن أعذار.. لم نستحق الفوز ضد بلاتينوم بسبب الشوط الأول

السبت، 11 يناير 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي

لن يبحث المدرب السويسري ريني فايلر عن أي أعذار عقب تعادل الأهلي أمام بلاتينوم.

الأهلي تعادل خارج ملعبه أمام بلاتينوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينوم أنهى الشوط الأول لصالحه، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق مروان محسن. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

استفاقة متأخرة.. الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة بكل هدوء.. مروان يسجل التعادل لـ الأهلي في شباك بلاتينوم بلاتينوم يستغل خطأ الأهلي الدفاعي ويسجل التقدم

وقال فايلر: "الشوط الأول ظهرنا بشكل سيئ جدا والأداء اختلف في الشوط الثاني".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "مُحبط من النتيجة لأننا كنا نلعب على الانتصار ولكن في النهاية لم نقدم ما يجعلنا نستحق ذلك".

وأوضح "الظروف هنا في زيمبابوي مختلفة عن مصر. الشوط الأول لم نظهر بالأداء المعتاد على الإطلاق وفي المجمل لم نستحق الانتصار بسبب أداء الشوط الأول".

وأجاب فايلر على سؤال (هل إصابة وليد سليمان قبل بداية المباراة وإصابة ديانج أثناء المباراة أثرا على أداء الأهلي؟) قائلا: "لن أبحث عن أي أعذار".

وأشار "بالتأكيد ليس هناك أي ميزة في الإصابات ولكن في النهاية لن أبحث عن أي أعذار لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب على الإطلاق".

وعن ضغط المباريات، قال فايلر: "الأهلي لا يملك رفاهية القرار ونتعامل مع الأمر الواقع. سنبدأ بمجرد وصولنا القاهرة الاستعداد لمواجهة طنطا".

وأتم "من الصعب التكهن بحسم بطاقتي التأهل خلال الجولة المقبلة في إفريقيا. هدفنا سيكون الانتصار على النجم الساحلي في مصر".

وحصد بلاتينوم أول نقطة في مشواره بدور المجموعات بينما رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليظل متصدرا لترتيب المجموعة وابتعد بنقطة عن الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اللذين يتواجهان بعد ساعات.

طالع أيضا

الأهلي يعقد حساباته الإفريقية

أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

فريق ياباني يجدد عقد لاعبا عمره 53 عاما

مروان محسن: لماذا ينتقدونني؟

التوأم يشترطان للبقاء مع سموحة

في إفريقيا الأهلي فايلر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر إيهاب جلال: الإصابات أثرت على المصري بشدة.. نحاول تجهيز وادي وياسر للقاء بيراميدز 2 دقيقة | إفريقيا
تشيلسي يؤمن المركز الرابع بثلاثية في بيرنلي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - توتنام ضد ليفربول 14 دقيقة | أوروبا
يونايتد يضرب نورويتش برباعية.. وساوثامبتون ينتقم من "تسعة ليستر" 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مسيرة الذئاب المميزة تتواصل.. المقاولون ينتصر على نادي مصر 25 دقيقة | الدوري المصري
تفاصيل إصابة أليو ديانج 38 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك