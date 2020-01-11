مؤتمر إيهاب جلال: الإصابات أثرت على المصري بشدة.. نحاول تجهيز وادي وياسر للقاء بيراميدز

يحاول النادي المصري تجهيز الثنائي محمود وادي وأحمد ياسر للمشاركة أمام بيراميدز.

المصري يواجه بيراميدز مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي اليوم السبت قبل اللقاء: "الإصابات والإيقافات أثرا كثيرا على المصري في الفترة السابقة".

وأضاف "خسرنا بعض المباريات، لم نكن فيها نستحق الخسارة أبدا".

مدرب المصري أتبع "الجهاز الطبي يسعى لتجهيز الثنائي محمود وادي وأحمد ياسر للتواجد ضمن قائمة المباراة أمام بيراميدز".

وأتم "الثنائي لن يستطيع البدء أمام بيراميدز وهذا تأكد، لكن المحاولات الآن ليكون اللاعبين جاهزان للمشاركة في جزء من اللقاء. كذلك إسلام أبو سليمة سيغيب للإصابة، أما بهاء مجدي فقد أصبح جاهزا للعب بشكل كامل".

بيراميدز فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة من البطولة.

ويحتل المصري حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلف بيراميدز المتصدر بتسع نقاط.

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